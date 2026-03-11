Размер шрифта
ВС России поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины

Минобороны: ВС РФ поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Российские военнослужащие нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в регулярной сводке.

По данным оборонного ведомства, атака проходила с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и сил артиллерии.

Во время наступления на линии боевого соприкосновения было нанесено поражение «местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах».

Также в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 11 марта сбили 185 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России.

Отмечается, что военные уничтожили дроны самолетного типа над Астраханской областью, акваторией Азовского моря, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областями, над Краснодарским краем, над Курской и Ростовской областями, над Республикой Крым, над Самарской и Саратовской областями, а также над акваторией Черного моря.

Ранее Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта в Сумской области.

 
