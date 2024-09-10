«Бобры» и «Лютые» атакуют. Какими беспилотниками Украина бьет по России Минобороны: за ночь российская ПВО уничтожила 144 украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны России за прошедшую ночь поразили 144 БПЛА Вооруженных сил Украины в воздушном пространстве над девятью российскими регионами. В подмосковном Раменском беспилотники попали в многоквартирные дома на Спортивном проезде и на Высоковольтной улице. Погибла одна женщина, еще три человека пострадали. Какие типы БПЛА применили ВСУ при этом ударе и как с ними бороться — в материале «Газеты.Ru».

По данным Минобороны, больше всего беспилотников было уничтожено над территорией Брянской области — 72. Над Курском уничтожили 14 украинских БПЛА, над Белгородом — восемь, а над Воронежем сбили пять. Также четыре дрона силами ПВО сбили над Липецкой областью и один — над Орловской. В Минобороны сообщили, что все беспилотники, принимающие участие в воздушных налетах, были самолетного типа. Чаще всего в подобных ударах ВСУ применяют дроны типа «Лютый», «Бобр», UJ-22.

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БПЛА «Лютый»

«Лютый» представляет собой низкоплан с двухбалочным фюзеляжем, выполненным из стеклопластика (стекловолокно и эпоксидная смола), конструкция усилена металлической сеткой и фанерой.

Беспилотник для транспортировки может разбираться на модуль с боевой частью, бак и двигатель, съемные крылья и хвостовую часть. Шасси фиксированное трехопорное для классического самолетного взлета путем разгона на взлетно-посадочной полосе, в роли которой может выступать и автомобильная дорога. Беспилотник оборудован двигателем Hirth F-23 внутреннего сгорания с трехлопастным винтом в толкающей конфигурации.

close Украинский беспилотник «Лютый» Defense Express

Hirth F-23 представляет собой двухцилиндровый, горизонтально расположенный, двухтактный, карбюраторный авиационный двигатель с впрыском топлива, предназначенный для использования на сверхлегких самолетах и БЛА. F-23 выдает 50 л. с. (37 кВт) при 6150 об/мин. Двигатель производится германской компанией Hirth, цена этого мотора составляет около $5 тыс.

Боевая часть «Лютого» — осколочно-фугасного типа, ее вес составляет 50 кг. Управление типичное для летательных аппаратов подобного типа, представлено инерциальной системой наведения с коррекцией по спутниковой связи для автономного полета к цели. Для измерения параметров полета в носовой части установлена трубка Пито.

Первая серийная партия БЛА «Лютый» была готова уже в августе 2023 года. 28 августа 2023 года Силы специальных операций ВСУ беспилотниками этого типа атаковали базу 126-й бригады береговой охраны Черноморского флота России в Перевальном.

Первый удар «Лютых» на большое расстояние состоялся 20 сентября 2023 года. Тогда их запустили из Черниговской области по нефтебазе в районе аэродрома в Сочи. 1 октября 2023 года еще один «Лютый» нанес удар по стоянке вертолетов вблизи Сочи.

С начала 2024 года «Лютые» атаковали несколько стратегически важных целей в России: нефтеперерабатывающие заводы, Новолипецкий металлургический комбинат, Нижегородский завод по производству взрывчатых веществ.

Утром 20 марта 2024 года такие беспилотники атаковали авиабазу Энгельс. 17 мая 2024 года 40 «Лютых» совершили одну из наиболее массированных атак по Новороссийску и Туапсе. Были повреждены Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, терминал в порту Новороссийска, нефтебаза Газпрома в поселке Кирилловка, нефтебаза Транснефти в Грушевой балке и другие объекты. По некоторым данным, около 80% поражений объектов российского топливно-энергетического комплекса в настоящее время приходится на БЛА типа «Лютый».

Краткие тактико-технические характеристики:

*взлетная масса — 250-300 кг;

*длина — 4,4 м;

*размах крыла — 6,7 м;

*масса боевой части — 50 кг;

*дальность полета — 1000 км;

*стоимость - $200 тыс.

Барражирующий боеприпас «Бобр»

Беспилотный летательный аппарат ВГ-26 «Бобр» представляет собой барражирующий боеприпас производства концерна «Укроборонпром». Боевая часть «Бобра» представляет собой, как правило, кумулятивный боеприпас типа КЗ-6 разработки еще советского периода.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Кумулятивный заряд КЗ-6 предназначен для пробивания защитных бронированных конструкций, образования воронок на шоссейных дорогах, взлетно-посадочных полосах взрывным способом, повреждения военного и промышленного оборудования, обезвреживания взрывных устройств и боеприпасов. Такой боезаряд способен пробить не менее 200-210 мм брони или от 500-550 мм бетона.

БЛА «Бобр» построен по схеме утка, а его планер выполнен из композитного материала. В носовой части аппарата находится горизонтальное оперение небольшого размаха. Прямое крыло смещено к хвосту. Взлет осуществляется при помощи трехточечного шасси. «Бобр» оснащен двигателем внутреннего сгорания с размещением в хвосте фюзеляжа, при этом используется толкающий воздушный винт.

Краткие тактико-технические характеристики:

*длина аппарата — 2,5 м;

*размах крыльев — 3,5 м;

*радиус боевого применения — 1000 км;

*скорость полета — 150-200 км/ч;

*максимальное время полета — 7 ч.

UJ-22 Airborne

UJ-22 Airborne — многоцелевой беспилотный ударный авиационный комплекс, разработанный украинской компанией «UKRJET». Планер — высокоплан, выполненный по нормальной аэродинамической схеме. Он изготовлен из кевлара, стекловолокна и углеволокна. Применение этих композитных материалов обеспечивает низкую радиолокационную заметность БЛА UJ-22.

В полете UJ-22 Airborne можно управлять в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. Связь между наземным пунктом управления и летательным аппаратом по цифровому шифрованному двухстороннему СВЧ каналу передачи данных и цифровому двустороннему шифрованному УВЧ каналу передачи данных. Беспилотником управляют два человека — пилот и оператор полезной нагрузки. Если возвращение беспилотника не запланировано, то он может пролететь 1600 км в одну сторону, с полезной нагрузкой до 20 кг, и атаковать как дрон-камикадзе любую цель.

1 октября 2023 года четыре БЛА UJ-22 Airborne атаковали АО «Смоленский авиационный завод». В дальнейшем атакам подвергались и гражданские объекты в Московской области.

Краткие тактико-технические характеристики:

*длина — 3,3 м;

*размах крыльев — 4,6 м;

*взлетная масса — 85 кг;

*радиус действия в автономном режиме — 800 км;

*крейсерская скорость полета — 120 км/ч;

*вес полезной нагрузки — от 15 до 20 кг.

Как бороться

Для своевременного обнаружения и последующей беспровальной проводки украинских дронов и выдаче целеуказаний зенитным ракетным войскам необходимо радиолокационное поле с нижней границей 60-100 метров.

Но тут есть одно важное обстоятельство. Как объекты радиолокационной разведки, БЛА самолетного типа выполненные из композитных материалов характеризуются значением ЭПР (эффективной поверхностью рассеивания) порядка 0,1 кв. м и менее. А это очень мало для проводки радиолокационными средствами РТВ и эффективной стрельбы ЗРК по целям подобного типа.

Вполне возможно, что уже в недалеком будущем мы получим БЛА самолетного типа с ЭПР порядка 0,01 кв. м. А это значит, что имеющиеся сегодня на вооружении традиционные РЛС разведки воздушного пространства будут практически неспособны проводить эффективное обнаружение малоразмерных малоскоростных воздушных целей с указанными значениями ЭПР.

Что касается РЛС ЗРК, то в подавляющем большинстве они не будут обнаруживать дроны с ЭПР порядка 0,01 кв. м и меньше. Иными словами, традиционными методами и средствами задача борьбы с БЛА сегодня во многом не решается.

Тем не менее, силы и средства ПВО Воздушно-космических сил от удара к удару украинских БЛА демонстрируют все более возрастающую эффективность. Жертв и разрушений на земле 10 сентября могло быть гораздо больше, если бы не боевая работа зенитных ракетных систем и комплексов, малокалиберной зенитной артиллерии и боевых вертолетов.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).