В двух московских аэропортах приостановили полеты

В московских аэропортах Внуково и Домодедово ввели ограничения на полеты. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

«Аэропорты Внуково, Домодедово. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

При этом в ведомстве подчеркнули, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В Росавиации не назвали причину введения ограничений, но в период с 12:21 до 14:22 мск мэр столицы Сергей Собянин опубликовал сразу несколько сообщений в мессенджере Max об уничтожении беспилотников на подлете к Москве.

13 марта губернатор Михаил Развожаев рассказал, что Севастополь ночью подвергся одной из самых продолжительных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последнее время. Дежурные средства ПВО и силы Черноморского флота РФ перехватили и уничтожили 53 дрона в небе над городом.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.