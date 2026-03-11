Путин присвоил звание Героя России бойцу, удерживавшему позиции в ДНР 68 дней

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России Сергею Ярашеву, который в течение 68 дней в одиночку удерживал позиции в Донецкой народной республике (ДНР). Указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации рядовому Ярашеву Сергею Романовичу», — сказано в документе.

О подвиге бойца Путину рассказал глава ДНР Денис Пушилин в ходе встречи в Кремле. Он сообщил, что военному всего 21 год, и он из Самары. Отслужив срочную службу, молодой человек подписал контракт с Минобороны РФ и попал в 51-ю армию Южного округа, участвовал в штурмовых операциях. После потери сослуживцев ему пришлось 68 дней одному удерживать позиции у Гришино.

Все это время бойцу доставляли боеприпасы и продовольствие с помощью дронов. На данный момент его эвакуировали. Военнослужащий потерял обе ступни и находится в больнице.

Ранее боец РФ месяц удерживал позицию, питаясь одним снегом.