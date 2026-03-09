Российские военнослужащие освободили населенный пункт Голубовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Голубовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

5 марта российские бойцы группировки войск «Запад» установили полный контроль над населенным пунктом Яровая в ДНР.

До этого российские войска взяли под контроль три населенных пункта в Харьковской области и в ДНР. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» освободили Круглое в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Дробышево в ДНР. В том же регионе подразделения «Южной» группировки войск заняли населенный пункт Резниковка.

Ранее российские военные разбомбили штаб ВСУ во время совещания.