США за несколько часов изменили позицию по использованию нефтяных резервов

Американская администрация за несколько часов изменила свою позицию и поддержала крупнейший в истории выброс стратегических запасов нефти для стабилизации мирового рынка. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на американских и европейских чиновников.

По информации издания, еще утром министр энергетики США Крис Райт заявил коллегам из стран G7, что масштабное вмешательство на рынке преждевременно, так как цены на нефть недавно опустились ниже $90 за баррель.

Однако, как отмечает газета, менее чем через два часа администрация Соединенных Штатов изменила позицию и начала убеждать союзников поддержать масштабный выброс нефти. Высокопоставленный чиновник администрации сообщил, что «разворот на 180 градусов» случился после того, как президент США Дональд Трамп самолично изменил свое решение.

Советники убедили главу Белого дома, что необходимо вмешаться для сдерживания резкой волатильности цен на фоне военной операции против Ирана. После этого американский лидер поручил министру энергетики продвигать идею высвобождения нефти на международном уровне.

WSJ подчеркивает, что решение приняли в ускоренном порядке — без стандартного 48-часового периода обсуждения, который обычно предусмотрен правилами агентства.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что конкуренция за поставщиков энергоресурсов в мире обостряется в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.

Ранее Путин высказался о закрытии Ормузского пролива.