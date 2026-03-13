Боец СВО Сергей Ярашев, державший оборону в Донецкой народной республике (ДНР) почти 70 дней, Сергей Ярашев, пережил пять штурмовых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в беседе с RT.

Он отметил, что противники заходили на позиции группами по несколько человек. Во время одной из атак произошел стрелковый бой. В итоге двое из трех солдат ВСУ были ликвидированы.

«Еще один убежал», — сказал российский военный.

10 марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил президенту России Владимиру Путину, что 21-летний военный из Самары Сергей Ярашев после потери сослуживцев в течение 68 дней в одиночку удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино. В ходе боевых действий молодой человек лишился обеих ступней, поэтому после эвакуации его отправили в госпиталь.

На следующий день российский лидер подписал указ о присвоении Ярашеву звания Героя России.

Ранее боец РФ месяц удерживал позицию, питаясь одним снегом.