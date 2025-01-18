Боец РФ месяц удерживал позицию, питаясь снегом

Младший сержант Магомед Абдулаев, который 29 дней держал оборону в блиндаже на передовой, поделился подробностями этой истории. Его слова приводит RT.

«Я сам себе говорил: «Я штурмовик, я профессионал, я многое видел и чувство голода и холод меня не сломают», — заявил Абдулаев.

Первоначально он находился на позиции с бойцом по имени Азик. Позже его эвакуировали по окончании его дежурства. Магомед остался один. Командование пыталось снабжать его провизией с помощью беспилотников, но противник делал все, чтобы помешать этому, применяя РЭБ и свои дроны.

«[ВСУ] в итоге начали скидывать [сбросы] на воду и сникерсы, которые мне рота отправляла. Чтобы я не ел, взрывали провизию. Но, к счастью, я успевал выйти, забрать 70% — и снова в нору», — сказал военнослужащий.

Когда заканчивались все его запасы, Магомеду приходилось есть снег и пить дождевую воду. Он находился на позиции с декабря и вернулся только в январе. Новый год также пришлось встретить в блиндаже. Его задачей было сообщать о передвижениях противника и его техники. Его регулярно обстреливали гранатами и ВОГами.

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