В Минобороны рассказали о подвиге бойца, державшего оборону в ДНР почти 70 дней

Благодаря действиям бойца Сергея Ярашева, который в одиночку в течение 68 дней удерживал позиции, был не допущен прорыв обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Благодаря решительными самоотверженным действиям рядового Сергея Ярашева был не допущен прорыв обороны в районе ответственности, что обеспечило успех подразделений бригады на направлении наступления», — говорится в сообщении.

10 марта стало известно, что президент России Владимир Путин поручил подготовить указ о награждении звездой Героя РФ Сергея Ярашева, который 68 дней удерживал позиции в районе Гришино на Красноармейском направлении.

О подвиге бойца президенту сообщил глава ДНР Денис Пушилин в ходе встречи в Кремле.

Пушилин рассказал президенту, что военному всего 21 год, и он из Самары. Отслужив срочную службу, молодой человек подписал контракт с Минобороны РФ и попал в 51-ю армию Южного округа, участвовал в штурмовых операциях. После потери сослуживцев ему пришлось 68 дней одному удерживать позиции у Гришино. Пушилин сообщил, что все это время бойцу доставляли боеприпасы и продовольствие с помощью дронов. На данный момент его эвакуировали. Военнослужащий потерял обе ступни и находится в больнице.

