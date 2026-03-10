Размер шрифта
В Брянске призвали ограничить нахождение на улице после ракетного удара ВСУ

Богомаз предупредил о задымлении продуктами горения в Брянске
Stringer/dpa/Global Look Press

В одном из районов Брянска наблюдается задымление продуктами горения после ракетного удара Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что это касается Советского района города.

«Ограничить нахождение на улице, закрыть окна в помещениях», — написал он.

10 марта сообщалось, что украинские военные атаковали Брянск с помощью крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух — земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод, который специализируется на производстве микросхем для мобильных устройств. Противник нанес удар по предприятию во время пересменки, когда сотрудники собирались идти домой. Кроме того, Вооруженные силы Украины атаковали объекты гражданской инфраструктуры.

Как сообщал Telegram-канал Mash, в результате удара не спасли двух человек и еще 12 получили ранения.

Богомаз назвал произошедшее терактом, отметив, что ВСУ намеренно били по мирным жителям.

Ранее ВСУ сбросили бомбу с таймером на детскую площадку.

 
