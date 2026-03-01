Пушилин рассказал об успехах ВС России на славянском направлении в ДНР

Вооруженные силы России продвинулись на славянском направлении в районе пяти населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин на видео в своем канале в мессенджере Max.

«Наши подразделения продолжают продвигаться в Рай-Александровке, со стороны Кривой Луки, Резниковке, Никифоровке. Есть продвижение также и в районе освобожденной ранее Миньковки», — сказал он.

27 февраля сообщалось, что расстояние между позициями ВС РФ и Краматорском ДНР на некоторых участках фронта не превышает 15 км. Российские военные с помощью реактивной и ствольной артиллерии наносят удары по остающимся в городе формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

20 февраля первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что российская группировка войск «Юг» наступает на широком фронте в направлении Славянска. Также он отметил, что ее подразделения контролируют более половины территории населенного пункта Константиновка в ДНР.

Ранее Зеленский заявил об усталости и низком боевом духе в ВСУ.