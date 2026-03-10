Ожесточенные бои идут в Константиновке ДНР

Российские военные ведут ожесточенные бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) на юге Константиновки в лесопосадке. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью «Вестям».

«Константиновское направление: здесь ожесточенные бои и в южной части Константиновки, в лесопосадках за последние дни развернулись», — сказал он.

9 марта российские военнослужащие освободили населенный пункт Голубовка в ДНР. В Минобороны отметили, что контроль над населенным пунктом удалось установить в результате эффективных действий подразделений «Южной» группировки войск.

1 марта Пушилин сообщил об успехах российской армии на славянском направлении. По его словам, Вооруженные силы России продвинулись в районе пяти населенных пунктов ДНР. В частности, подразделения продолжают продвигаться в Рай-Александровке, со стороны Кривой Луки, Резниковке, Никифоровке. Есть продвижение также и в районе освобожденной ранее Миньковки.

Ранее российские войска взяли под контроль три населенных пункта в Харьковской области и в ДНР.