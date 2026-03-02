Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Круглое, Дробышево и Резниковку

Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в Харьковской области и в ДНР. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Круглое Харьковской области. Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенный пункт Дробышево Донецкой народной республики. Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Резниковка Донецкой народной республики», — говорится в сводке ведомства.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продолжают продвигаться в Рай-Александровке, со стороны Кривой Луки, Резниковке, Никифоровке, а также в районе Миньковки.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что переход населенного пункта Краснознаменка в Днепропетровской области под контроль Вооруженных сил России позволяет сформировать буферную зону на стыке с Донецкой народной республикой.

Ранее на Украине заявили, что российская армия уничтожила дамбу в ДНР.