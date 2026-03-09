Размер шрифта
Названо число жертв израильских ударов по Ливану

Минздрав Ливана: число жертв израильских ударов приблизилось к 500
Reuters

Число погибших в результате ударов Израиля по Ливану с начала эскалации возросло до 486, более 1,3 тыс. получили ранения. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на Минздрав республики.

«Число погибших в результате израильской агрессии с 2 марта возросло до 486, ранения получили 1 313 человек», — говорится в сообщении.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, что привело к серьезной эскалации на Ближнем Востоке. В тот же день армия еврейского государства атаковала на юге Ливана инфраструктуру шиитского движения «Хезболла», поддерживаемого Исламской Республикой.

8 марта израильская армия предупредила гражданское население Южного Ливана о готовящихся авиационных налетах на территорию к югу от реки Литани.

В тот же день телеканал Al Jadeed сообщил, что ливанские власти создадут делегацию для прямых переговоров с Израилем. По их словам, представители стран, скорее всего, встретятся на Кипре.

Ранее в Ливане рассказали об атаках Израиля на юге страны.

 
