Стало известно, что власти Ливана создадут делегацию для прямых переговоров с Израилем

Al Jadeed: Ливан отправит делегацию на прямые переговоры с Израилем
Mohammad Zaatari/AP

Ливанские власти создадут делегацию для прямых переговоров с Израилем, передает телеканал Al Jadeed со ссылкой на источники.

По их словам, представители стран, скорее всего, встретятся на Кипре.

Телеканал добавляет, что специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхарт отправится в Израиль для переговоров, а потом вернется в Ливан и встретится с президентом страны Жозефом Ауном.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, что привело к серьезной эскалации на Ближнем Востоке. В тот же день армия еврейского государства атаковала на юге Ливана инфраструктуру шиитского движения «Хезболла», поддерживаемого Исламской Республикой.

На этом фоне лидер израильской оппозиции Яир Лапид заявил, что военные действия в регионе закончатся, когда падет иранский режим, будут уничтожены ядерные объекты и вся ракетная промышленность Исламской Республики, а «Хезболла» в Ливане будет разгромлена.

Ранее Израиль отправил десантников в горный район Ливана.

 
