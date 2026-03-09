Размер шрифта
Аэропорт Баку возобновил полеты в Нахичевань после атак БПЛА

Авиакомпания AZAL возобновила прямые рейсы из Баку в Нахичевань
Petrov Sergey/Global Look Press

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с 9 марта возобновляет прямые полеты между Баку и Нахичеванью, где недавно упали иранские беспилотники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

При этом в компании заявили, что продолжают внимательно отслеживать текущую ситуацию и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов самолетов. Там же добавили, что пассажиров будут оперативно оповещать о любых изменениях в расписании.

Прямые рейсы между Баку и Нахичеванью были временно отменены 5 марта. В этот день беспилотники, прилетевшие, как утверждает Баку, с территории Ирана, атаковали Нахичеванскую автономную республику Азербайджана: один дрон врезался в терминал аэропорта, другой упал рядом со школой. Алиев объявил о приведении армии в режим полной боеготовности. Баку обвинил Тегеран в нарушении международного права и вызвал иранского посла для объяснений.

В Генштабе иранской армии заявили, что к запуску дронов причастен Израиль, который подобными провокациями пытается «испортить отношения между мусульманскими странами».

На фоне инцидента Азербайджан эвакуировал своих дипломатов из Ирана.

Ранее Алиев призвал Пезешкиана расследовать инцидент с БПЛА в Нахичевани.

 
