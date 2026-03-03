США могут использовать курдов и террористов в наземной операции против Ирана

Заявление президента США о возможной наземной операции американской армии в Иране говорит о том, что Штаты могут продолжить воевать на Ближнем Востоке руками своих прокси. Речь идет о курдах и «боевиках известных террористических организаций». Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«Если США задумываются о наземной операции, то нужно понимать, что, например, есть такое командование в Вооруженных силах США, которое отвечает за логистику. Еще четыре года назад это командование алармировало и Трампу, и [экс-президенту США Джо] Байдену, что их логистические возможности, военная логистика, отправка кораблей транспортных весьма ограничены», — напомнил эксперт.

На фоне ограниченных логистических военных возможностей Штаты могут рассчитывать на свои прокси-силы на Ближнем Востоке, которые и могут заняться проведением сухопутной операции США против Ирана, считает Леонков.

«Единственное, на что могут рассчитывать США, это на те прокси-силы, которые сейчас находятся на западной границе Ирана и представляют собой некую военную силу, численность которой составляет от 10 до 50 тысяч штыков. Состав этой силы неоднороден, могут быть привлечены бывшие боевики известных террористических организаций, а также курды», — сказал он.

Наземная операция США и их прокси-сил, отметил Леонков, должна быть тщательно проработана, чтобы достичь результатов. При этом потери среди прокси-сил, добавил эксперт, могут оказаться внушительными, потому что сухопутные войска Ирана сохранили свою боеспособность практически на 100%.

Кроме того, армия США на данный момент не смогла еще завоевать превосходство в воздухе в кампании против Ирана. Это станет дополнительным фактором, считает собеседник, который подтолкнет Вашингтон к началу сухопутной операции в Иране «чужими силами».

Трамп заявил, что военная операция в Иране продлится «столько, сколько потребуется». Он допустил возможность отправки сухопутных войск и обозначил цели — уничтожение ракетной инфраструктуры и недопущение создания ядерного оружия. По его словам, причиной начала военных действий стало отсутствие прогресса в переговорах с Тегераном.

Ранее Израиль нанес удар по комплексу правительственных зданий в Тегеране.