Москалькова сообщила о возвращении еще одного жителя Курской области

Еще один житель Курской области вернется домой в результате переговоров омбудсменов России и Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на аппарат уполномоченного по правам человека в РФ.

«В продолжение достигнутых договоренностей гуманитарного диалога российского и украинского омбудсменов, а также при содействии российского военного ведомства домой вернется еще один житель Суджанского района Курской области», — сказали там.

До этого Минобороны России сообщило, что российская и украинская стороны провели обмен военнопленными в формате 300 на 300. Посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих оказали США и Объединенные Арабские Эмираты.

Накануне помощник российского президента и глава делегации РФ на переговорах с Киевом Владимир Мединский рассказал, что в течение двух дней ожидается обмен пленными по формуле «500 на 500».

Так, в четверг стороны обменялись пленными по формуле «200 на 200».

Ранее сообщалось, что военный РФ почти год считался пропавшим без вести, находясь в украинском плену.