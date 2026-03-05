Размер шрифта
Россия и Украина обменялись пленными по формуле «200 на 200»

МО РФ: состоялся обмен пленными с Украиной по формуле 200 на 200
Александр Кряжев/РИА Новости

Россия и Украина обменялись пленными по формуле «200 на 200». Об этом сообщило Минобороны РФ, пишет «Интерфакс».

«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — рассказали в МО.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что посреднические услуги при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты.

Предыдущий обмен состоялся в начале февраля по формуле 157 на 157, также Москве вернули троих мирных жителей Курской области. Киев же получил бойцов ВСУ, Нацгвардии и Погранслужбы, многие из них находились в плену с 2022 года. Передачу бойцов согласовали на переговорах в Абу-Даби. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что часть граждан Украины, спасенных российскими военными из зоны боевых действий, вернулись домой, но кто-то решил остаться в России.

Ранее сообщалось, что военный РФ почти год считался пропавшим без вести, находясь в украинском плену.

 
