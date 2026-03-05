Мединский анонсировал новый обмен пленными с Украиной

Мединский: 5-6 марта ожидается обмен пленными с Украиной по формуле 500 на 500

Между Россией и Украиной в течение двух дней ожидается обмен пленными по формуле «500 на 500». Об этом сообщил помощник российского президента и глава делегации РФ на переговорах с Киевом Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

«В рамках договоренностей, достигнутых в Женеве, 5-6 марта обмен военнопленными с Украиной. 500 на 500. Главное, наши вернутся», — написал он.

В четверг, 5 марта стороны уже обменялись пленными по формуле «200 на 200». В Минобороны РФ рассказали, что сейчас бойцы ВС РФ находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что посреднические услуги при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты.

Предыдущий обмен состоялся в начале февраля по формуле 157 на 157, также Москве вернули троих мирных жителей Курской области. Киев же получил бойцов ВСУ, Нацгвардии и Погранслужбы, многие из них находились в плену с 2022 года. Передачу бойцов согласовали на переговорах в Абу-Даби. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что военный РФ почти год считался пропавшим без вести, находясь в украинском плену.