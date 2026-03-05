Иран ударил по десяткам целей в нескольких государствах Ближнего Востока

IRIB: Иран нанес удары по 20 военным целям США в Бахрейне, ОАЭ и Кувейте

Иран нанес удары по 20 военным целям США на Ближнем Востоке, в том числе в Бахрейне, ОАЭ, Кувейте. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания (IRIB).

«Также стоит упомянуть, что во время 18-й волны операции «Правдивое обещание 4» эффективным образом были поражены 20 военных целей США в регионе и в таких странах, как Бахрейн, ОАЭ и Кувейт», — сказано в публикации.

5 марта сообщалось, что иранские военные нанесли удары по топливным резервуарам авиационной базы «Рамат Давид» в Израиле.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил.

В ответ Иран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.