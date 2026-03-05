В ОАЭ повторно произошли взрывы

Reuters: в Абу-Даби произошла вторая за день серия взрывов

Взрывы снова слышны в Абу-Даби. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца.

«Несколько взрывов слышны в Абу-Даби», — отмечается в сообщении.

Также на телефоны жителей Дубая пришли оповещения о возможной ракетной атаке. Власти призвали людей немедленно укрыться в ближайшем безопасном здании и держаться подальше от окон, дверей и открытых пространств.

5 марта иранская гостелерадиокомпания (IRIB) сообщила, что Иран нанес несколько ударов по штабу военных США около международного аэропорта Заид в Абу-Даби.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее в Иране заявили об атаке на дата-центр Amazon в Бахрейне.