Армия

СМИ узнали о последствиях ударов Ирана по военным объектам США

NYT: Иран повредил оборудование как минимум на семи базах США на Ближнем Востоке
Reuters

Иран ударами повредил коммуникационное и радиолокационное оборудование как минимум на семи военных базах США на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на спутниковые данные.

«В результате ударов Ирана, нанесенных в выходные и в понедельник, были повреждены конструкции, являющиеся частью или расположенные вблизи систем коммуникаций и радиолокации как минимум на семи военных объектах США на Ближнем Востоке», - говорится в публикации.

Отмечается, что целью Тегерана было нарушение способности американских военных поддерживать связь и координировать действия. По данным издания, повреждения могли получить оборудование на военных объектах в Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейне.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Пентагоне назвали число запущенных Ираном баллистических ракет и беспилотников.

 
