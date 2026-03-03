Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Вэнс спрогнозировал сроки проведения операции США против Ирана

Вэнс: операция США против Ирана не повторит вторжения в Афганистан или Ирак
Eduardo Munoz/Reuters

Операция США против Ирана не является повторением вторжений в Афганистан или Ирак, о долголетнем конфликте речь не идет. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, его слова передает телеканал Fox News.

«Чем это отличается (от Ирака и Афганистана. — прим. ред.), так это тем, что президент (США Дональд Трамп) четко определил, чего он хочет добиться, и просто нет никакой возможности - я говорил это до начала конфликта и повторю снова — что Дональд Трамп позволит этой стране втянуться в многолетний конфликт без ясного конца и без четкой цели», — подчеркнул Вэнс.

В ночь на 3 марта Иран атаковал шесть стран Ближнего Востока. Под ракетные и БПЛА удары попали города Израиля, Катара, Кувейта, Сирии, ОАЭ и Саудовской Аравии. Впоследствии вооруженные силы этих стран сообщили об успешном отражении атак. В свою очередь Тегеран также подвергся атаке. Взрывы прогремели в районе улицы Пастор, где расположены правительственные здания страны.

28 февраля США в сотрудничестве с Израилем инициировали военную операцию против Ирана. В обращении к нации президент Трамп заявил, что американские и израильские удары объясняются нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее Иран обвинил Израиль в ударах по ядерному объекту.

 
Теперь вы знаете
Аристократы, фальшивомонетчики и Сонька Золотая Ручка: как «червонные валеты» обворовывали Россию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!