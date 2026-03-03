Размер шрифта
Страны Ближнего Востока успешно отразили ракетную атаку Ирана

Иран атаковал шесть стран Ближнего Востока
Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны Ближнего Востока в ночь на 3 марта отразили ракетную атаку со стороны Ирана. Об этом сообщили власти Израиля, Катара, Кувейта, Сирии, ОАЭ и Саудовской Аравии, передает «Коммерсантъ».

Два сильных взрыва прогремели в дипломатическом квартале Эр-Рияда, в Саудовской Аравии. На территории посольства США в стране начался пожар, сообщает AFP.

Как отмечается, взрывы также прозвучали в небе над сирийскими городами Дамаск, Хомс и Эль-Кунейтра.

Минобороны Объединенных Арабских Эмиратов заявило, что силы ПВО страны отразили несколько ракетных атак со стороны Исламской Республики, в том числе с использованием баллистических ракет.

До этого в Дохе, столице Катара, прозвучало около пяти взрывов. Власти страны сообщили, что силы ПВО перехватили несколько ракет и беспилотников. Как сообщили очевидцы, в результате атаки были повреждены дома в южном пригороде Дохи.

В этот же день в Израиле сообщили об обнаружении пусков ракет со стороны Ирана. По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован на значительной части территории страны, при этом взрывы прозвучали в небе над Тель-Авивом.

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль совместно приступили к военной операции против Ирана. В обращении к гражданам президент США Дональд Трамп отметил, что причиной атаки стал отказ Тегерана избавиться от ядерных амбиций.

Ранее в столице Ирана прогремели новые взрывы.

 
