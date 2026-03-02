Размер шрифта
Иран обвинил Израиль в ударах по ядерному объекту

Глава ОАЭИ Эслами: Израиль дважды ударил по ядерному объекту Ирана в Натанзе
Nir Elias/Reuters

Завод по обогащению урана в Натанзе, который считается одним из наиболее защищенных и стратегически значимых объектов Ирана, подвергся атаке Израиля дважды в течение одного дня. Об этом сообщил вице-президент и руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, передает агентство Associated Press.

Эслами отметил, что нападение произошло 1 марта и было весьма интенсивным.

»США и Израиль в продолжение своих агрессивных нападений в воскресенье днем, 1 марта, вновь совершили две серии жестоких ударов по ядерному объекту в Натанзе», — сказал глава организации.

В официальном заявлении подчеркивается, что нападение является частью враждебной кампании против иранской ядерной программы.

При этом детали о возможных повреждениях или пострадавших в официальном заявлении пока не раскрываются.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по исламской республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее в Росатоме рассказали, к чему могут привести атаки на ядерные объекты Ирана.

 
