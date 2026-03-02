В Иране рассказали, кто стоит за атакой на нефтяной объект в Саудовской Аравии

Атака на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Saudi Aramco была осуществлена Израилем в рамках операции под ложным флагом. Об этом в Telegram-канале сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на информированный военный источник.

«Иран недвусмысленно заявил, что подвергнет обстрелу все американские и израильские интересы, объекты и активы в регионе, и уже атаковал многие из них», — подчеркнул он.

При этом, по словам источника, объекты саудовской компании до сих пор не входили в число целей Тегерана.

Также, по данным разведки, порт Фуджейра в ОАЭ является одной из следующих целей Израиля в рамках операции под ложным флагом, добавил собеседник агентства.

2 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи и его китайский коллега Ван И провели переговоры, в ходе которых иранский министр заявил, что Тегеран без вражды относится к странам Персидского залива и намерен продолжать с ними добрососедские отношения.

Арагчи добавил: оборонительный ответ Ирана, который пришелся на американские военные базы в ряде государств Персидского залива, не следует считать нападением, «это законный ответ на источник агрессии».

До этого сенатор Алексей Пушков высказал мнение: судя по заявлениям иранских властей, Тегеран готов нанести США и Израилю «максимальный ущерб», поэтому конфликт будет идти до тех пор, пока кто-то не «дрогнет» или у одной из сторон «не закончатся ракеты».

Ранее аналитики на фоне конфликта на Ближнем Востоке спрогнозировали рост цен на нефть.