Иран ударил по американскому лагерю «Виктория» в Ираке

Пожар возник в лагере в Багдаде после удара по самолету США Palm Jet

Иран поразил американский самолет Palm Jet, а также взлетно-посадочную полосу в лагере Виктория недалеко от аэропорта столицы Ирака Багдада. Об этом сообщает иранское гостелерадио IRIB.

Отмечается, что в лагере после ударов возник пожар, сам самолет получил повреждения.

До этого стало известно, что истребитель F-15 военно-воздушных сил США был сбит силами противовоздушной обороны Ирана в небе над Кувейтом.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп заявил, что Иран пытался дважды его ликвидировать.