США впервые использовали в Иране новую ракету

Соединенные Штаты впервые использовали новейшую ракету Precision Strike Missile (PrSM) в ходе операции на территории Ирана. Об этом сообщает издание TWZ.

«Предположительно, это является дебютным боевым применением PrSM, которая поступила на вооружение относительно недавно, около двух лет назад», — говорится в статье.

Сообщается, что PrSM отличается от своей предшественницы, ракеты Army TACtical Missile System (ATACMS), увеличенной дальностью поражения целей, которая в базовой версии (Increment 1) достигает 500 километров.

По данным издания, запуск PrSM по иранским целям был осуществлен с использованием реактивной системы залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

«Новая ракета заметно отличается от ATACMS, особенно в плане формы и конфигурации хвостового оперения», — отмечает TWZ.

До этого сообщалось, что американские военные в ходе ударов по целям в Иране впервые опробовали дроны-камикадзе.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее США задействовали четыре стратегических бомбардировщика B-2 в ударах по Ирану.