Израиль ликвидировал высокопоставленных сотрудников минразведки Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала высокопоставленных членов министерства разведки Ирана. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства еврейского государства.

В публикации отмечается, что удар был нанесен в рамках операции «Львиный рык». Были ликвидированы замруководителя министерства разведки Ирана по «израильским делам», а также глава отдела шпионажа ведомства.

«Вместе с ними были ликвидированы дополнительные высокопоставленные террористы. Это были чиновники иранского режима, которые действовали для продвижения атак по всему миру и подавления иранского народа, в том числе во время недавних протестов», — утверждается в публикации.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что США и Израиль планировали ударить по Ирану на неделю раньше.