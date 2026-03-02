В МАГАТЭ допустили эвакуацию целых городов Ближнего Востока

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в рамках открытия ежеквартального заседания совета директоров агентства заявил, что в случае атак на атомные электростанции (АЭС) может понадобиться массовая эвакуация городов. Об этом пишет газета The Guardian.

По словам Гросси, атаки на гражданские АЭС могут привести к выбросу радиоактивных веществ.

«Ситуация [на Блинем Востоке] вызывает серьезную озабоченность. Иран и многие другие страны региона, подвергшиеся военным атакам, имеют действующие атомные электростанции и ядерные исследовательские реакторы, а также связанные с ними хранилища ядерного топлива, что увеличивает угрозу ядерной безопасности», — подчеркнул глава МАГАТЭ.

Он уточнил, что в Объединенных Арабских Эмиратах действуют четыре ядерных реактора, в Иордании и Сирии работают исследовательские ядерные реакторы. Бахрейн, Ирак, Кувейт, Оман, Катар и Саудовская Аравия также обладают ядерными технологиями в той или иной степени, добавил Гросси.

2 марта постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи заявил, что ядерный объект в Натанзе был атакован.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Арагчи заявил, что Иран способен защитить себя сам и не нуждается в помощи.