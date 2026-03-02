Власти Ирана заявили, что ядерный объект в Натанзе был атакован

Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи заявил, что ядерный объект в Натанзе был атакован. Об этом сообщает ТАСС.

«В Натанзе», — ответил Наджафи на вопрос журналиста о том, какие ядерные объекты подверглись атакам.

До этого глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил в интервью NBC News, что страна не откажется от права обогащать уран.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Арагчи заявил, что Иран способен защитить себя сам и не нуждается в помощи.