На Западе сообщили, что КСИР закрыл Ормузский пролив

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана отдал приказ полностью перекрыть Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя военно-морской миссии Европейского союза Aspides.

Как уточняет агентство, суда получают сообщения по УКВ-связи от КСИР, в которых говорится, что «ни одно судно не может пройти через Ормузский пролив», являющийся важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти.

При этом источник подчеркнул, что Тегеран официально не подтверждал наличие такого приказа.

Незадолго до этого стало известно, что пожар начался на территории американской военной базы в Бахрейне, подвергшейся атаке со стороны Ирана.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ нанес превентивный удар по исламской республике. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

В ответ Тегеран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее военный эксперт заметил странность в операции Израиля против Ирана.