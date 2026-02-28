СМИ сообщили об атаке на американский авианосец «Линкольн» в Аравийском море

В Аравийском море атаковали американский авианосец Abraham Lincoln («Авраам Линкольн»). Об этом сообщили корреспонденты израильского 9-го канала.

Телеканал CNN также передал, что Бахрейн подтвердил ракетный удар по сервисному центру Пятого флота США. В социальных сетях появилось видео, на котором, как утверждается, зафиксирован прилет по базе.

По информации журналистов, иранские баллистические ракеты также поразили авиабазу Аль-Дафра в ОАЭ и авиабазу Али Аль-Салем в Кувейте. Кроме того, сообщается об атаках на американские объекты в Иордании и Саудовской Аравии.

22 февраля издание The Jerusalem Post сообщало, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln («Авраам Линкольн») вошла в Малаккский пролив, направляясь на Ближний Восток к берегам Ирана. Одновременно с этим ожидалась переброска дополнительных авиагрупп на военную базу США на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Как отметило издание, США наращивают военное присутствие в регионе на фоне возможного приказа президента Дональда Трампа о нанесении ударов по Ирану.

