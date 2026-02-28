Стало известно о кибератаке США и Израиля на Иран

Удары американских и израильских войск по Ирану сопровождались масштабной кибератакой. Об этом сообщила газета Politico, сославшись на источник в сфере безопасности на Ближнем Востоке.

В материале отмечается, что США и Израиль били по объектам военного и стратегического значения в Исламской Республике. Ударам подверглись комплекс зданий, где обычно находится верховный лидер Ирана Али Хаменеи, и объект, где базируются высокопоставленные военнослужащие страны.

Глава израильского министерства обороны Исраэль Кац утром 28 февраля заявил, что армия еврейского государства нанесла превентивный удар по Ирану. В операции также принимают участие Соединенные Штаты. Комментируя ситуацию, американский лидер Дональд Трамп объяснил атаку на Исламскую Республику «иссякшим терпением» в связи с нежеланием этого государства отказаться от ядерных амбиций.

В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал ракетами и беспилотниками базы США в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах, а также штаб Пятого флота Соединенных Штатов в Бахрейне. Более того, ударам подверглись американский авианосец Abraham Lincoln в акватории Аравийского моря и ряд иных объектов.

Ранее президент Израиля поблагодарил Трампа за удары по Ирану.