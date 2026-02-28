СМИ сообщили об ударе по американской военной базе в Ираке

Американские военные силы, размещенные рядом с аэропортом Эрбиля на севере Ирака, подверглись ракетному удару. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванных представителей служб безопасности.

По информации агентства, обстрел был направлен именно на американских военных, дислоцированных недалеко от аэропорта Эрбиль.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

