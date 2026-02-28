В США рассказали о состоянии американских военных после ударов по Ирану

Axios: погибших среди военных США в ходе операции против Ирана нет

Погибших среди военных США в ходе операции против Ирана нет. Об этом сообщает портал Axios.

По словам источника издания, из числа американских должностных лиц, в настоящее у Соединенных Штатов нет летальных потерь.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью израильской атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

