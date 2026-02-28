Армия Израиля приступила к усилению сухопутных сил на фоне эскалации в регионе

ЦАХАЛ усиливает сухопутные войска и спецназ на фоне эскалации в регионе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на фоне эскалации в регионе начала усиливать сухопутные силы во всех командованиях, а также приступила к масштабному развертыванию спецназа. Об этом сообщила пресс-служба армии.

«В соответствии с оценкой ситуации на различных фронтах Управление операций начало масштабное усиление сухопутных войск во всех секторах и региональных командованиях», — отмечается в публикации.

До этого стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после удара по Ирану проводит совещание с сотрудниками Минобороны и спецслужбами в подземном бункере.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее были раскрыты детали подготовки США и Израиля к удару по Ирану.