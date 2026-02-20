У подозреваемого в поставке ВСУ гнилых овощей нашли жилье на Бали

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) нашло у фигуранта дела о поставках некачественных продуктов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) элитную недвижимость на индонезийском курортном острове Бали. Об этом сообщается на сайте следственного ведомства.

По его данным, в 2024 году майор, руководивший продовольственной службой одной из воинских частей, купил апартаменты за $190 тысяч и потратил почти 2,5 миллиона гривен (более $57 тысяч) на брендовую одежду в бутике в Днепропетровской области.

Общая стоимость выявленных активов офицера превышает 10 миллионов гривен (более $230 тысяч). По данным следствия, такие крупные суммы появились у него в результате хищений, совершенных в сговоре с руководством предприятия-поставщика питания для военнослужащих.

Военным, в том числе подразделениям на передовой, поставляли испорченные овощи и фрукты. За прием некачественной продукции начальник продслужбы получал откаты в размере до половины стоимости поставки.

Майору предъявлены обвинения, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 9 миллионов гривен (около $207 тысяч).

На Украине раскрыто уже несколько мошеннических схем, направленных на хищение средств, которые были выделены на нужды ВСУ. В частности, поставщик баллистических очков забрал $3,5 млн и сбежал из страны, а ущерб от закупки бракованных мин составил $13 млн.

В последнее время участились случаи поставки в ВСУ некачественных продуктов. Одна из раскрытых схем хищения строилась на том, что до военных доходила лишь часть закупаемого продовольствия, а остальное продавалось на сторону по коммерческим ценам. Более того, само Минобороны заключило контракт на поставку продуктовых наборов, которые изначально по документам не соответствовали требованиям.

Ранее на Украине воинская часть распродала предназначенные военным продукты в магазинах.