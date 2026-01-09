На Украине подсчитали ущерб от поставок в ВСУ бракованных мин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) по контрактам с частной компанией получили бракованные мины за сумму около $13 млн, еще около $57 млн эта фирма незаконно присвоила. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генпрокурора.

Уточняется, что частная компания заключила пять госконтрактов с департаментом военно-технической политики минобороны, агентством оборонных закупок и командованием сил логистики ВСУ на поставку разных типов мин. В результате расследования выяснилось, что поставщик не выполнил большую часть обязательств по договорам, получив при этом средства. Как отметили в генпрокуратуре Украины, часть мин все же была поставлена в ВСУ, но проведенная экспертиза показала, что они непригодны к использованию.

По данному факту украинские правоохранители предъявили обвинения десяти фигурантам, четверых уже задержали.

До этого бывший министр обороны Украины, секретарь СНБО Рустем Умеров заявлял, что до 20% боеприпасов, используемых ВСУ, оказываются бракованными. Он пояснил, что планируется перерабатывать бракованные боеприпасы на местах разминирования, используя специальные мобильные комплексы, а полученные продукты переработки использовать для нужд армии.

Ранее сообщалось, что на Украине заказали боеприпасы у завода, поставлявшего ВСУ бракованные мины.