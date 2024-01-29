Военный эксперт рассказал о проблемах с питанием ВСУ

На продовольственные склады ВСУ участились поставки некачественных продуктов питания. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, поставляемая в войска с начала года новая консервированная продукция не отвечает государственным стандартам Украины, на маркировке отсутствует производитель и срок изготовления. При этом на имеющихся старых запасах срок годности либо уже просрочен, либо будет просрочен в ближайшее время.

«Овощи и фрукты имеют следы плесени и гниения. В крупах и сухофруктах выявлены насекомые-вредители», — сообщает Марочко.

Несмотря на это, продукты выдаются военнослужащим ВСУ, в том числе несущим службу на линии боевого столкновения. Эксперт отмечает, что ситуация усугубляется несоблюдением санитарных и эпидемиологических норм, а также наличием большого количества грызунов, которые портят поставляемую продукцию.

24 января сообщалось, что фронтовые коты ВСУ не справляются с нашествием грызунов.

11 января на Украине в рамках дела о хищении арестовали имущество крупнейшего поставщика Минобороны.

Ранее Минобороны Украины заподозрили в экономии на питании военных.