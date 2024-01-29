Размер текста
А
А
А

Военный эксперт рассказал о проблемах с питанием ВСУ

Марочко: в ВСУ участились случаи поставки некачественных продуктов

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

На продовольственные склады ВСУ участились поставки некачественных продуктов питания. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, поставляемая в войска с начала года новая консервированная продукция не отвечает государственным стандартам Украины, на маркировке отсутствует производитель и срок изготовления. При этом на имеющихся старых запасах срок годности либо уже просрочен, либо будет просрочен в ближайшее время.

«Овощи и фрукты имеют следы плесени и гниения. В крупах и сухофруктах выявлены насекомые-вредители», — сообщает Марочко.

Несмотря на это, продукты выдаются военнослужащим ВСУ, в том числе несущим службу на линии боевого столкновения. Эксперт отмечает, что ситуация усугубляется несоблюдением санитарных и эпидемиологических норм, а также наличием большого количества грызунов, которые портят поставляемую продукцию.

24 января сообщалось, что фронтовые коты ВСУ не справляются с нашествием грызунов.

11 января на Украине в рамках дела о хищении арестовали имущество крупнейшего поставщика Минобороны.

Ранее Минобороны Украины заподозрили в экономии на питании военных.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами