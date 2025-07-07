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Стало известно, сколько дронов Украина производит в год

Defense Express: Украина за год увеличила производство дронов на 900%
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Alina Smutko/Reuters

Украина за год увеличила производство дронов на 900% — с 20 тысяч в месяц до более чем 200 тысяч. Об этом сообщает украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express со ссылкой на отчеты Atlantic Council и Georgetown Security Studies Review.

Отмечается, что в год, согласно имеющимся данным, Украина производит 2,4 млн беспилотников.

О том, что Украина собирается максимально нарастить производство всех типов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в 2025 году, президент Владимир Зеленский говорил еще в апреле.

По словам политика, Украине необходим постоянный, стабильный рост производства и снабжение войск всеми нужными частями беспилотного компонента, добавив, что в этом вопросе «имеются хорошие перспективы».

В начале июля Зеленский также рассказал о новых договоренностях с США, касающихся поставок дронов. Украинский лидер сообщил, что американская сторона предоставит Киеву сотни тысяч беспилотников в этом году на специальных условиях и еще значительно больше дронов в следующем году.

Ранее Сырский заявил, что беспилотники ВСУ наносят удары на 1,7 тыс. км вглубь России.

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