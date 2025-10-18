На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: на Украине сложился дисбаланс между количеством дронов и операторов

ТАСС: дисбаланс в количестве БПЛА и операторов дронов наблюдается в ВСУ
true
true
true
close
Andrii Marienko/AP

Дисбаланс в количестве беспилотников и операторов дронов наблюдается в рядах украинской армии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовиков.

Источник агентства заявил, что реформа главкома ВСУ Александра Сырского не возымела должного эффекта, и по факту корпуса представляют собой «не единые организмы, а сборище бригад, которые действуют разрозненно». Кроме того, число специалистов по БПЛА снижается из-за действий российских войск.

«В среднем ВСУ теряет ранеными... в месяц около 500 операторов, но готовит около 300», — сказал он.

По его словам, увеличение штатной численность подразделений БПЛА в ВСУ произошло за счет ликвидации более мелких подразделений и никак не повлияло на общую численность личного состава. В связи с этим и сложился дисбаланс между количеством производимых дронов и операторов.

Накануне Минобороны РФ заявило, что российские военные нанесли удар с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по месту расположения украинских операторов БПЛА под Харьковом.

Ранее сообщалось, что Британия поставила Украине более 85 тысяч беспилотников за полгода.

СВО: последние новости
