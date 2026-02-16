Рогов предупредил о планах ВСУ «кошмарить» российские регионы

Рогов: ВСУ накопили дроны для массированных атак и теперь будут кошмарить Россию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) накопили беспилотники для массированных атак на регионы России. Об этом сообщил член Общественной палаты Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Боевики ВСУ теперь будут регулярно кошмарить российские регионы беспилотниками, насколько им позволят запасы дронов», — написал он.

Как сообщила украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express со ссылкой на отчеты Atlantic Council и Georgetown Security Studies Review, в 2025 году Украина увеличила производство дронов на 900% — с 20 тысяч в месяц до более чем 200 тысяч. По данным аналитиков, в год страна производит 2,4 млн беспилотников.

В то же время российские силовые структуры узнали о дисбалансе в количестве беспилотников и операторов дронов в рядах украинской армии. По информации источника, реформа главкома ВСУ Александра Сырского не возымела должного эффекта, и по факту корпуса представляют собой «не единые организмы, а сборище бригад, которые действуют разрозненно». Кроме того, число специалистов по БПЛА снижается из-за действий российских войск: в среднем ВСУ теряет ранеными около 500 операторов в месяц, а готовит около 300.

Ранее Сырский заявил, что беспилотники ВСУ наносят удары на 1,7 тысяч км вглубь России.