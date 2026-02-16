Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Армия

Рогов предупредил о планах ВСУ «кошмарить» российские регионы

Рогов: ВСУ накопили дроны для массированных атак и теперь будут кошмарить Россию
Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) накопили беспилотники для массированных атак на регионы России. Об этом сообщил член Общественной палаты Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Боевики ВСУ теперь будут регулярно кошмарить российские регионы беспилотниками, насколько им позволят запасы дронов», — написал он.

Как сообщила украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express со ссылкой на отчеты Atlantic Council и Georgetown Security Studies Review, в 2025 году Украина увеличила производство дронов на 900% — с 20 тысяч в месяц до более чем 200 тысяч. По данным аналитиков, в год страна производит 2,4 млн беспилотников.

В то же время российские силовые структуры узнали о дисбалансе в количестве беспилотников и операторов дронов в рядах украинской армии. По информации источника, реформа главкома ВСУ Александра Сырского не возымела должного эффекта, и по факту корпуса представляют собой «не единые организмы, а сборище бригад, которые действуют разрозненно». Кроме того, число специалистов по БПЛА снижается из-за действий российских войск: в среднем ВСУ теряет ранеными около 500 операторов в месяц, а готовит около 300.

Ранее Сырский заявил, что беспилотники ВСУ наносят удары на 1,7 тысяч км вглубь России.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!