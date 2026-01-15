Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Армия

Россия ударила по Николаеву двумя баллистическими ракетами

«Изнанка»: ВС РФ нанесли удар по Николаеву «Искандерами»
Константин Морозов/РИА Новости

Российские войска ударили по Николаеву двумя баллистическими ракетами «Искандер». Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

«В Николаеве только что прогремел взрыв <...> Предварительно, вторая баллистическая ракета прилетела по цели», — говорится в сообщении.

Российский военный корреспондент Юрий Котенок прокомментировал информацию об ударах по Николаеву в своем Telegram-канале, отметив, что удары могли быть нанесены с помощью баллистических ракет «Искандер».

13 января украинское издание «Страна.ua» писало, что российские военные нанесли массированный удар по Украине.

На территории Киевской области был зафиксирован прилет ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». В результате атаки были обесточены города Ирпень, Буча и Гостомель. Также были зафиксированы проблемы с водоснабжением.

Помимо этого, перебои с электричеством наблюдаются в Киеве. В некоторых частях города после прилета произошли пожары. Примерно в это же время взрывы произошли в Харькове.

Ранее в Германии назвали катастрофической ситуацию в энергетике в Киеве.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27628033_rnd_6",
    "video_id": "record::41a910f6-c773-4fd9-aa0a-47f13e054f51"
}
 
Теперь вы знаете
Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+