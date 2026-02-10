Размер шрифта
Военный эксперт объяснил, почему Зеленский занижает потери ВСУ

Военэксперт Михайлов: Зеленский скрывает потери, чтобы не платить семьям солдат
Mindaugas Kulbis/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский занижает потери среди своих военнослужащих, несмотря на западные цифры, которые многократно выше, чтобы не платить пособия семьям солдат. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт Александр Михайлов.

«Это очень удобная такая формулировка. Все остальные пропали без вести, мы их семьям, дескать, не платим — мы их ищем. Может, они дезертировали, может, перешли на сторону противника, может, в плену находятся. Поэтому мы их, мол, не считаем погибшими, а вот эти 55 тысяч — да, вот за них мы заплатим соответствующие выплаты», — сказал специалист.

Даже то, что Зеленский является профессиональным актером, не помогает ему выглядеть правдиво, добавил он.

5 февраля Зеленский в интервью телеканалу France 2 рассказал, что в конфликте с Россией якобы погибло 55 тысяч кадровых и мобилизованных украинских солдат, однако многие имеют статус пропавших без вести.

Военный блогер Егор Гузенко при этом отметил, что президент Украины занизил потери ВСУ приблизительно на миллион человек. А депутат Верховной рады Александр Дубинский написал, что названное число потерь занижено как минимум втрое, чтобы не платить компенсации вдовам погибших.

Ранее во внешности Зеленского заметили мрачную деталь.
 
