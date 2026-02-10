Военный эксперт объяснил, почему Зеленский занижает потери ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский занижает потери среди своих военнослужащих, несмотря на западные цифры, которые многократно выше, чтобы не платить пособия семьям солдат. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт Александр Михайлов.

«Это очень удобная такая формулировка. Все остальные пропали без вести, мы их семьям, дескать, не платим — мы их ищем. Может, они дезертировали, может, перешли на сторону противника, может, в плену находятся. Поэтому мы их, мол, не считаем погибшими, а вот эти 55 тысяч — да, вот за них мы заплатим соответствующие выплаты», — сказал специалист.

Даже то, что Зеленский является профессиональным актером, не помогает ему выглядеть правдиво, добавил он.

5 февраля Зеленский в интервью телеканалу France 2 рассказал, что в конфликте с Россией якобы погибло 55 тысяч кадровых и мобилизованных украинских солдат, однако многие имеют статус пропавших без вести.

Военный блогер Егор Гузенко при этом отметил, что президент Украины занизил потери ВСУ приблизительно на миллион человек. А депутат Верховной рады Александр Дубинский написал, что названное число потерь занижено как минимум втрое, чтобы не платить компенсации вдовам погибших.

