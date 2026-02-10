Размер шрифта
ВСУ потеряли элитный взвод после отключения Starlink

ТАСС: ВСУ потеряли взвод элитного полка Скала после отключения Starlink
Serhii Korovainyi/Reuters

Взвод элитного полка «Скала» вооруженных силу Украины (ВСУ) исчез в Днепропетровской области после отключения Starlink. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Отключение Starlink привело к потере Киевом взвода солдат полка «Скала» на территории Днепропетровской области. Они исчезли», — рассказал собеседник агентства.

1 февраля стало известно, что компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX по просьбе министерства обороны Украины будет ограничивать использование спутниковой связи Starlink для российской армии. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы. При этом СМИ предупредили, что ограничения могут затронуть и украинские беспилотники.

После подобных заявлений украинские военные обрушились с критикой на нового министра обороны страны Михаила Федорова, который инициировал обязательную регистрацию терминалов.

Позднее советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил о том, что украинские военные, которые не зарегистрировали свои терминалы Starlink, столкнулись с проблемами в их работе и назвал сложившуюся ситуацию «катастрофой». По его словам, из-за отсутствия связи на многих участках фронта остановлены штурмовые действия.

Ранее военный эксперт оценил положение ВС РФ без системы Starlink.
 
