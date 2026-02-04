В украинских войсках появилось новое командование

В составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) создано новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщил главнокомандующий украинских войск Александр Сырский в своем телеграм-канале.

Командующим беспилотными системами ПВО ВСУ с ноября 2025 года является полковник Юрий Черевашенко. Сообщая о его назначении, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что он участвовал в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования ПВО и работал с дронами-перехватчиками. Из указа главы государства следовало, что на новом посту Черевашенко будет «масштабировать развитие беспилотной составляющей» украинских войск.

Создание Сил беспилотных систем в составе ВСУ было одобрено Зеленским летом 2024 года. Весной 2025 года на фоне нехватки личного состава было решено сформировать в их рядах женское подразделение «Гарпии». На командующего беспилотными силами Роберта Бровди с позывным «Мадьр» в России заведено уголовное дело.

Ранее ВСУ столкнулись с дефицитом ракет для средств ПВО.