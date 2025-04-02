В силах беспилотных систем ВСУ появится женское подразделение

Командование сил беспилотных систем украинских войск решило создать женское подразделение на фоне нехватки личного состава. Об этом сообщает РИА Новости.

«Силы беспилотных систем объявляют набор в женское подразделение беспилотных систем «Гарпии», — сказано в сообщении, опубликованном на странице командования в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В конце марта пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Константин Харитонов рассказал, что с приходом на должность командующего сухопутными войсками Михаила Драпатого в войска стали активно набирать в армию осужденных женщин из исправительных учреждений.

В начале февраля сообщалось, что власти Ивано-Франковской области Украины формируют женские подразделения ВСУ и отправляют их на фронт под конвоем. Спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская рассказала, что преимущественно на западе Украины происходит формирование женских ротаций, и идет процесс боевого слаживания.

Ранее в РФ объяснили появление женщин в штурмовых отрядах украинских войск.