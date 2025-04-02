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В силах беспилотных систем ВСУ появится женское подразделение

Командование сил беспилотных систем ВСУ решило создать женское подразделение
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Alina Smutko/Reuters

Командование сил беспилотных систем украинских войск решило создать женское подразделение на фоне нехватки личного состава. Об этом сообщает РИА Новости.

«Силы беспилотных систем объявляют набор в женское подразделение беспилотных систем «Гарпии», — сказано в сообщении, опубликованном на странице командования в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В конце марта пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Константин Харитонов рассказал, что с приходом на должность командующего сухопутными войсками Михаила Драпатого в войска стали активно набирать в армию осужденных женщин из исправительных учреждений.

В начале февраля сообщалось, что власти Ивано-Франковской области Украины формируют женские подразделения ВСУ и отправляют их на фронт под конвоем. Спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская рассказала, что преимущественно на западе Украины происходит формирование женских ротаций, и идет процесс боевого слаживания.

Ранее в РФ объяснили появление женщин в штурмовых отрядах украинских войск.

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