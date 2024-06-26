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Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем в ВСУ

Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем в структуре ВСУ

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Edgar Su/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Соответствующий указ размещен на сайте его офиса.

Уточняется, что Зеленский постановил ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 июня «О создании в структуре ВСУ сил беспилотных систем как отдельного рода сил». Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Силы беспилотных систем сформировали как отдельный род войск в украинской армии в феврале этого года. В июне командующим силами беспилотных систем ВСУ назначили полковника Вадима Сухаревского.

Также Зеленский сообщил о подготовке рабочих групп по мирным инициативам. По его словам, Украина представит конкретные мирные инициативы в июле.

22 июня заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинские власти хотят провести второй мирный саммит по урегулированию конфликта с Россией до конца 2024 года.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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